AgenPress – Gli Stati Uniti sono attualmente un paese ostile che cerca di causare quanti più danni possibile alla Russia. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“Sono i nostri rivali, e oggi – diciamolo senza mezzi termini – sono i nostri nemici. Gli Stati Uniti d’America sono i nostri nemici”, ha sottolineato Medvedev in un’intervista con i media russi, tra cui la TASS, e gli utenti del social media VKontakte. rete.

Tuttavia, ha sottolineato che, a differenza delle nazioni dell’UE, gli Stati Uniti mantengono “una posizione coerente”. “Stanno cercando di causarci il maggior danno possibile e, ove possibile, persino di fare a pezzi il nostro Paese e di incantare l’Europa nel peggiore dei modi in modo che non sia in grado di muoversi”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. ha osservato, aggiungendo: “Il motivo è che a volte i leader che salgono al potere lì iniziano a fare i furbi, ritirandosi dalla NATO o sospendendo l’adesione o facendo qualcos’altro”.

Gli americani hanno ormai raggiunto il loro obiettivo, ha proseguito Medvedev, sottolineando che la posizione degli Stati Uniti “è perfettamente logica”. “Quello che non riesco a capire è la posizione dei leader europei che non sono in grado di prendere decisioni a vantaggio degli europei. Tutte le loro decisioni avvantaggiano o alcuni gruppi politici rivali o gli americani”, ha detto il vicesegretario del Consiglio di sicurezza russo.

Ha sottolineato che le nazioni europee “non sono più un soggetto indipendente di diritto internazionale in quanto sono semplicemente diventate una vacca da mungere per gli Stati Uniti a spese dei loro contribuenti”. “E non lo fanno nemmeno per motivi ideologici, ma per stupidità e codardia”. Un arresto del presidente russo all’estero ai sensi del mandato della Corte penale internazionale (Cpi) diventerebbe un casus belli, ha aggiunto rispondendo questa mattina a domande dei giornalisti e degli utenti dei social media, secondo quanto riporta la Tass. “Immaginiamo – ovviamente, questa è una situazione che non si verificherà mai, sì – ma immaginiamo che accada effettivamente. Un presidente in carica di una potenza nucleare viene, per esempio, in Germania, e viene arrestato. Cosa sarebbe questo? Una dichiarazione di guerra contro la Federazione Russa! In questo caso, tutti i nostri mezzi volerebbero al Bundestag, all’ufficio del Cancelliere e così via”. Commentando le parole del ministro federale tedesco della Giustizia Marco Buschmann secondo cui Berlino dovrà attuare la sentenza della Corte penale internazionale e arrestare il leader russo, se dovesse entrare in territorio tedesco, Medvedev ha osservato: “Si rende conto che sarebbe un casus belli, una dichiarazione di guerra? O non ha fatto i compiti?”.