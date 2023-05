Mosca. Medvedev, “colloqui con l’Ucraina impossibili finché il clown Zelensky è al potere”

AgenPress – “Qualsiasi conflitto finirebbe con i negoziati, ma finché il governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è al potere, nessun colloquio sarebbe possibile”.

Lo ha detto Dmitry Medvedev , ex presidente russo e vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo durante una visita in Vietnam.

“Finché l’attuale regime e il clown Zelensky saranno al potere a Kiev, i colloqui saranno impossibili”, ha detto Medvedev, aggiungendo che a un certo punto sarà necessario negoziare un accordo.

“Tutto finisce sempre con i negoziati. Questo è inevitabile, ma finché queste persone saranno al potere, la situazione per la Russia non cambierà in termini di negoziati”.

Medvedev ha proseguito affermando che vale la pena soppesare tutte le proposte per la pace in Ucraina offerte dai vari paesi.

“Per quanto riguarda i piani di pace proposti, dovrebbero essere considerati tutti”, ha detto Medvedev, commentando i piani di pace proposti dalla Cina e da altri Paesi.

Il piano di pace e la richiesta di neutralità della Cina sono stati minati dal rifiuto di Pechino di riconoscere la natura del conflitto, così come dal suo sostegno diplomatico ed economico a Mosca. I suoi funzionari hanno ripetutamente affermato che le “legittime” preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi devono essere prese in considerazione e hanno accusato la NATO e gli Stati Uniti di alimentare il conflitto.

“Questo conflitto durerà per molto tempo. Per decenni, probabilmente. Questa è una nuova realtà”, ha detto Medvedev alle agenzie di stampa russe. Ha detto che la Russia non può fidarsi di alcuna tregua con gli attuali governanti di Kiev poiché il conflitto sarebbe semplicemente scoppiato di nuovo e quindi la natura stessa dell’attuale governo dell’Ucraina dovrebbe essere distrutta.