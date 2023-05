Mosca. Lavrov: operazione militare speciale in linea con carta Onu. Abbiamo difeso la nostra sicurezza

- Advertisement -

AgenPress – “L’operazione militare speciale viene condotta sulla base dell’articolo 51 della carta delle Nazioni Unite, che prevede il diritto all’autodifesa individuale e collettiva, che è stato prontamente notificato al Consiglio di sicurezza dell’Onu”.

Così il ministro russo degli Esteri, Serghei Lavrov, intervenendo in streaming al Forum legale internazionale di San Pietroburgo. Lo riporta Ria Novosti. Secono Lavrov, in quanto “i rischi per la nostra sicurezza erano tali che era impossibile rispondere con altri mezzi”.