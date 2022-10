Mosca. La Regione Zaporizhzhia diventa entità russa ma manterrà il nome attuale

Agenpress – La Regione di Zaporizhzhia diventa un’entità russa con il suo nome attuale, come prevede il decreto sul riconoscimento del trattato, corrispondente alla Costituzione, pubblicato oggi sul sito web della Corte costituzionale della Federazione Russa.

“Per quanto riguarda il trattato in questione, l’utilizzo della possibilità consentita dalla legislazione russa e internazionale di applicare un trattato internazionale prima della sua entrata in vigore significa anche che dal momento della firma del trattato in questione, la Regione di Zaporizhzhia fa parte della Federazione Russa come entità”.

Anche la Regione di Kherson entrerà a far parte della Russia come entità separata, mantenendo il proprio nome, secondo un decreto sul riconoscimento del trattato pubblicato oggi sul sito web della Corte Costituzionale della Federazione Russa.