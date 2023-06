Mosca. Kirill al card. Zuppi: “dobbiamo lavorare per la pace”. Deportazione bambini, incontro con Maria Lvova-Belova

- Advertisement -

AgenPress – “Le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia”. Lo ha dichiarato il Patriarca di Mosca Kirill durante l’incontro con l’inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi, come riportato da Ria Novosti. “E’ importante che tutte le forze del mondo si uniscano per prevenire un grande conflitto armato”.

Nella seconda giornata della missione di pace che il cardinale Matteo Zuppi sta svolgendo a Mosca, quale inviato di papa Francesco, il porporato ha visto in mattinata Maria Lvova-Belova, la commissaria russa per i diritti dei bambini. Lo ha confermato la stessa commissaria, nei cui confronti, come è noto, la Corte penale internazionale ha emesso nel marzo scorso un ordine di arresto con l’accusa appunto di deportazione illegale di bambini ucraini. Sull’incontro la stessa Lvova Belova ha pubblicato una foto in cui stringe la mano al cardinale Zuppi e una breve dichiarazione: “Svolgiamo il nostro lavoro in modo aperto e coerente – la dichiarazione di Belova – . Sono sicura che l’amore è la misericordia cristiani aiuteranno nel dialogo e nella comprensione reciproca”.