AgenPress – In Russia ci sono stati cambiamenti nella guida del Ministero della Difesa – il colonnello generale Mykhailo Mizintsev sarà ora responsabile della logistica dell’esercito russo .

Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Il generale Dmytro Bulgakov, che in precedenza aveva ricoperto la carica di viceministro della difesa per le retrovie, “è stato licenziato dal suo incarico in relazione al passaggio a un altro lavoro”. Allo stesso tempo, non è specificato dove vada esattamente questo generale.

Secondo RBC , Bulgakov ha ricoperto la carica di viceministro della difesa dal 2010. Era responsabile dell’organizzazione del supporto materiale e tecnico dell’esercito russo, in particolare gestiva il lavoro di fornitura di armi e equipaggiamento militare alle truppe.

Bulgakov era anche responsabile del trasporto militare, del funzionamento di edifici di unità militari, ecc. Sotto il suo comando c’erano il quartier generale del supporto materiale e tecnico delle forze armate della Federazione Russa, i dipartimenti di trasporto e supporto delle risorse del Ministero della Difesa, i principali dipartimenti di veicoli corazzati e missili e artiglieria del Ministero della Difesa e altri.

Questo è il primo rimpasto del ministero della Difesa russo dall’inizio dell’operazione militare in Ucraina, che è stata ufficialmente annunciata.

Mizintsev è chiamato “il preferito di Putin”. In precedenza, ha guidato l’operazione in Siria.

Nella primavera del 2022, Mizintsev è stato nominato responsabile del blocco della città di Mariupol, nella regione di Donetsk. Fu lui a dare l’ordine ai militari russi di sganciare bombe sul teatro teatrale e di bombardare le case di maternità della città, dove in quel momento si trovavano i civili. A causa del trattamento brutale dei civili, si guadagnò il soprannome di “macellaio di Mariupol”.

È noto che dal 2014 Mizintsev ha ricoperto la carica di direttore del National Defense Management Center della Federazione Russa. Nel 2017 ha ricevuto il grado di colonnello generale.