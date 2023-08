Mosca. Grey Zone, aereo Prigozhin abbattuto dalle forze russe. Residenti hanno sentito due colpi prima dello schianto

Lo stesso Prigozhin ha accettato di trasferirsi in Bielorussia ma a quanto pare ha potuto muoversi liberamente, essendo stato visto in Russia e, secondo quanto riferito, ha anche visitato l’Africa.

Prigozhin ha contribuito a lanciare il Gruppo Wagner verso l’inizio del conflitto Ucraina-Russia nella penisola di Crimea intorno al 2014, secondo i rapporti pubblicati dal Centro per la lotta al terrorismo di West Point.

Nel 2018, i pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Prigozhin per il suo sospetto ruolo nel finanziamento dell’Internet Research Agency, che gli Stati Uniti hanno descritto come una “fattoria di troll” russa che cercava di utilizzare campagne digitali per aumentare le tensioni politiche e sociali negli Stati Uniti.