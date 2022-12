Mosca. Ennesima follia di Putin. Con le nostre azioni renderemo il mondo più giusto, tutti i popoli saranno uguali

- Advertisement -

AgenPress – “Probabilmente sapete che ora stanno avvenendo grandi cambiamenti non solo in Russia. Il mondo intero sta cambiando. Credo che questi siano cambiamenti in meglio, e spero che con le nostre azioni, determinazione e, allo stesso tempo, apertura delle nostre intenzioni, piani, principi, possiamo rendere il mondo un posto più giusto”.

Così Vladimir Putin esprimendo la fiducia che tutti i cambiamenti che stanno avvenendo in Russia e nel mondo portino al meglio, e con le sue azioni la Federazione Russa sarà in grado di rendere il mondo più giusto, dove tutti i popoli sono uguali. Lo riporta Ria Novosti sostenendo che Putin ha consegnato un videomessaggio ai partecipanti al primo congresso del movimento russo dei bambini e dei giovani.

“Uno in cui tutti i popoli sono veramente uguali, in cui ognuno ha il diritto di essere rispettato, di seguire le proprie tradizioni, parlare la propria lingua, onorare i propri antenati e in cui ognuno ha l’opportunità della massima realizzazione, indipendentemente dalle condizioni in cui una persona è cresciuta, da quale famiglia viene”.