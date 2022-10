Mosca. Duma approva disegno di legge che stabilisce sanzioni fino a 5mln di rubli per propaganda LGBT

AgenPress – La Duma in seduta plenaria ha adottato in prima lettura un disegno di legge che propone di stabilire una sanzione fino a 5 milioni di rubli per la promozione delle persone LGBT tra tutti i cittadini e fino a 10 milioni di rubli per la promozione della pedofilia.

L’articolo 6.21 del Codice degli illeciti amministrativi viene fornito in una nuova edizione: si propone di estendere la responsabilità della propaganda LGBT non solo ai minori, ma anche agli adulti. La multa per tali atti, tenendo conto della diffusione della propaganda attraverso i media o Internet, sarà fino a 400 mila per i cittadini e fino a 5 milioni di rubli per le persone giuridiche. Gli stranieri possono essere multati fino a 400 mila rubli, arrestati fino a 15 giorni o deportati.

Vengono inoltre proposti due nuovi articoli del Codice degli Illeciti Amministrativi. Il primo stabilisce la responsabilità della promozione della pedofilia sotto forma di una sanzione amministrativa fino a 800 mila rubli per i cittadini e fino a 10 milioni di rubli per le persone giuridiche. Un cittadino straniero ai sensi di questo articolo può essere multato fino a 800 mila rubli con l’espulsione amministrativa dalla Federazione Russa .

Il nuovo articolo del Codice degli Illeciti Amministrativi “Diffusione tra minori di informazioni che dimostrino rapporti e (o) preferenze sessuali non tradizionali o atti a indurre i minori a voler cambiare sesso” prevede la punizione per tali atti sotto forma di sanzioni pecuniarie fino a 200 mila rubli per i cittadini e fino a 4 milioni di rubli per le persone giuridiche.