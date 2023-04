Mosca. Condizioni critiche di salute per Kara-Murze. Era sopravvissuto a due avvelenamenti

- Advertisement -

AgenPress – Il legale di Vladimir Kara-Murzae, oppositore di Putin, condannato a 25 anni per aver criticato l’invasione in Ucraina, ha fatto sapere che lo stato di salute del suo assistito sta peggiorando.

“Il problema è che siamo preoccupati per il suo stato di salute. Come sapete, Vladimir è sopravvissuto a due avvelenamenti nel 2015 e nel 2017, dai quali si stava riprendendo da un periodo molto lungo e difficile”, ha detto l’avvocato Maria Eismont davanti il tribunale della città di Mosca.

“Ora, mentre era già in custodia, una serie di sintomi associati a intorpidimento degli arti e insufficienza nervosa sono peggiorati”.

Eismont ha detto che a Kara-Murza è stata diagnosticata per la prima volta la polineuropatia – una condizione che si sviluppa quando i nervi alle estremità del corpo sono danneggiati – quando è stato portato per un esame in un ospedale civile di Mosca alla fine di marzo.

Secondo Eismont, i risultati dell’esame hanno mostrato seri problemi ai nervi di entrambe le gambe e di un braccio.

“La diagnosi di polineuropatia è nell’elenco delle malattie che impediscono di scontare una pena”.

Il mese scorso, Kara-Murza non ha potuto essere portato in tribunale dal centro di custodia cautelare a causa del suo peggioramento della salute, secondo un post su Facebook di un altro avvocato del suo team legale, Vadim Prokhorov. Prokhorov ha affermato che la salute del politico dell’opposizione è notevolmente peggiorata.

Oltre al carcere, è stato condannato alla restrizione dei movimenti per sei mesi dopo il suo rilascio, al divieto di lavorare nel giornalismo per sette anni dopo il rilascio e al pagamento di una multa di 400.000 rubli (circa 5.000 dollari).