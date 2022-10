Mosca. Arrestate 8 persone (5 russi, tre ucraini e armeni) per l’esplosione del ponte della Crimea

AgenPress – Le autorità russe hanno arrestato otto persone in relazione all’esplosione mortale che sabato ha danneggiato l’unico ponte tra la Crimea annessa e la terraferma russa, ha riferito mercoledì l’agenzia di stampa statale RIA Novosti.

Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha affermato che “l’attacco terroristico” è stato organizzato dal principale dipartimento di intelligence del Ministero della Difesa ucraino, dal suo capo Kyrylo Budanov e dai suoi dipendenti e agenti, ha riferito la RIA.

“Finora cinque cittadini russi e tre fra ucraini e armeni che hanno partecipato ai preparativi dell’attentato sono stati arrestati nell’ambito di un procedimento penale”, ha dichiarato l’FSB. Lo riporta la Tass. Fino a questo momento, ha proseguito, sono stati identificati almeno 12 complici nei preparativi dell’attentato. Tre ucraini, due georgiani e un cittadino armeno hanno organizzato la consegna di esplosivi dalla Bulgaria prima alla Georgia e poi all’Armenia. Secondo i servizi russi, inoltre, un altro cittadino ucraino e cinque russi identificati avevano preparato falsi documenti per una società inesistente in Crimea per ricevere gli esplosivi.

Il rapporto dell’FSB afferma che l’ordigno esplosivo, del peso di quasi 23 tonnellate, era nascosto in una pellicola da costruzione in polietilene, ha riferito la RIA. Funzionari russi in precedenza avevano affermato che l’esplosione era stata causata da un camion esploso sul ponte stradale.

Il rapporto dell’FSB afferma che l’ordigno esplosivo è stato inviato dal porto ucraino di Odesa all’inizio di agosto attraverso paesi tra cui Bulgaria, Georgia e Armenia.

L’Ucraina deve ancora commentare pubblicamente le nuove affermazioni dell’FSB russo e del Comitato investigativo.