Mosca ammette errori nella mobilitazione parziale. Peskov: “saranno corretti”. 2.353 i manifestanti arrestati

“In effetti, ci sono casi in cui il decreto di mobilitazione è stato violato. In alcune regioni, i governatori stanno lavorando attivamente per correggere la situazione. Speriamo che tutti gli errori vengano corretti”, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Non è stata presa alcuna decisione sulla chiusura delle frontiere russe”, ha aggiunto, mentre si fanno insistenti le voci di un blocco per impedire agli uomini russi idonei alla leva di lasciare il Paese.