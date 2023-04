Mosca. Altri 15 giorni di isolamento per Alexey Navalny. “Contro di me nuove accuse di terrorismo. Rischio l’ergastolo”

- Advertisement -

AgenPress – Alexey Navalny è tenuto in isolamento per altri 15 giorni, secondo la sua portavoce Kira Yarmysh.

“Questa è la quattordicesima volta [è stato riportato in isolamento]”, ha scritto su Twitter .

“Adesso trascorrerà lì un totale di 158 giorni. Normalmente, dopo aver scontato una pena nella SHIZO [cella d’isolamento], un detenuto viene rilasciato per almeno una notte, ma non è stato così per Alexey. Gli è stato dato un nuovo mandato senza essere affatto rilasciato dalla cella di punizione.

Navalny ha dichiarato tra virgolette pubblicate sul suo account Twitter ufficiale: “Ieri, dopo altri 15 giorni [nella cella di isolamento], sono stato immediatamente rimesso nella stessa cella SHIZO n. 11… Normalmente, dopo 15 giorni nello SHIZO, il prigioniero deve trascorrere almeno un giorno in una cella normale prima di passare altri 15 giorni nello SHIZO. Quindi ho rotto il sistema, anche se non nel modo in cui speravo.

La squadra del critico del Cremlino afferma che sta affrontando nuove accuse penali che potrebbero vederlo condannato a 30 anni di carcere.

All’inizio di quest’anno, la figlia del leader dell’opposizione, Dasha Navalnaya, che attualmente studia alla Stanford University in California, ha detto che le autorità carcerarie lo stavano ripetutamente facendo entrare e uscire dall’isolamento. “Lo hanno messo dentro per una settimana, poi lo hanno portato fuori per un giorno”, per cercare di spezzarlo, ha detto.

“Alle persone non è permesso comunicare con lui, e questo tipo di isolamento è davvero una tortura puramente psicologica”.

Navalny ha detto che contro di lui è stata aperta una nuova inchiesta con l’accusa di “terrorismo”, oltre a quella di “estremismo” già esistente, è stata aperta contro di lui. “Gli investigatori mi hanno detto che un nuovo caso è stato aperto separatamente contro di me e che verrò processato da una Corte militare”.

Stamane la Corte del distretto Basmanny di Mosca si è riunita a porte chiuse per una udienza per esaminare alcuni aspetti procedurali. Navalny, che partecipa all’udienza in videoconferenza, ha detto di rischiare una condanna fino a 30 anni per le accuse che gli sono mosse. “Inoltre – ha aggiunto – gli investigatori mi hanno detto che un caso per terrorismo è stato aperto separatamente. Cioè mentre sono in prigione commetterei atti di terrorismo. E il caso verrà esaminato da una Corte militare. Quindi sono sotto la minaccia di una condanna all’ergastolo”.