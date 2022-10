Mosca, accordo sul grano sospeso a tempo indeterminato. Onu in contatto con Russia, non fermare l’export

AgenPress – Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che sospenderà la sua partecipazione all’accordo sul grano negoziato dalle Nazioni Unite con l’Ucraina per un “periodo di tempo indeterminato”, legando la decisione a un attacco di droni in Crimea sabato.

“In connessione con le azioni, che non possono essere qualificate se non come un attacco terroristico, delle forze armate ucraine, guidate da specialisti britannici, dirette, tra l’altro, contro navi russe che assicurano il funzionamento del corridoio umanitario specificato, la side non può garantire la sicurezza delle navi umanitarie da carico secco che partecipano alla “Iniziativa del Mar Nero” e ne sospende l’attuazione da oggi per un periodo di tempo indefinito”, si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri.

Sia l’Ucraina che la Gran Bretagna hanno respinto le accuse russe , con il Regno Unito che afferma che la Russia sta “spacciando false affermazioni di scala epica”.

La dichiarazione del ministero degli Esteri russo ha aggiunto che “istruzioni corrispondenti sono state date ai rappresentanti russi presso il Centro di coordinamento congiunto di Istanbul, che controlla il trasporto di grano ucraino”.

Sebbene la Russia abbia accusato l’attacco di sabato a Sebastopoli per aver sospeso la sua partecipazione all’accordo, nelle ultime settimane Mosca ha ripetutamente minacciato di ritirarsi dall’accordo che sarebbe scaduto il mese prossimo.

Le Nazioni Unite hanno dichiarato che stanno parlando con le autorità russe.

“È fondamentale che tutte le parti si astengano da qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l’iniziativa sul grano, che è uno sforzo umanitario fondamentale che sta chiaramente avendo un impatto positivo sull’accesso al cibo per milioni di persone in tutto il mondo”, ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric,

“Abbiamo visto i rapporti della Federazione Russa sulla sospensione della loro partecipazione alla Black Sea Grain Initiative a seguito di un attacco alla flotta russa del Mar Nero. Siamo in contatto con le autorità russe su questo argomento”, ha detto sabato alla Galileus Web il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.

L’ Ucraina è stata storicamente conosciuta come uno dei granai del mondo . Il Programma alimentare mondiale ha stimato che decine di milioni di persone sono entrate in una fase di fame acuta come conseguenza della guerra in Ucraina e funzionari occidentali hanno accusato la Russia di usare il cibo come arma durante la sua invasione.

Un funzionario russo alle Nazioni Unite ha detto che la Russia informerà ufficialmente sabato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres della decisione di Mosca di sospendere la sua partecipazione all’accordo sul grano del Mar Nero.

“Dopo il tentativo di attacco con droni ucraini contro navi militari russe per garantire il funzionamento sicuro del #graindeal , che secondo i dati del Ministero della Difesa russo è stato effettuato con il supporto del Regno Unito, la Russia sospende la partecipazione all’accordo”, ha affermato Dmitry Polyanskiy, vice inviato russo alle Nazioni Unite in un twitter.