Morto l’attore Helmut Berger. Aveva 78 anni

AgenPress. Helmut Berger si è spento serenamente a Salisburgo dove attualmente viveva.

Nacque a Bad Ischl il 29 maggio 1944 in una famiglia di albergatori, Lavorò per qualche tempo nel settore alberghiero pur non avendo alcun interesse nei confronti di quel genere di attività.

All’età di 18 anni si trasferì a Londra, dove si mantenne con occupazioni occasionali e posando come modello, prendendo nel frattempo lezioni di recitazione. Si trasferì quindi in Italia, dove frequentò i corsi di teatro all’Università per stranieri di Perugia. Si spostò successivamente a Roma, dove lavorò come modello e assistente cinematografico.

Helmut Berger ebbe una grandissima notorietà negli anni Settanta, soprattutto per le sue interpretazioni in diversi film diretti dal regista italiano Luchino Visconti.