AgenPress. L’attore e regista Francesco Nuti è morto stamattina, aveva 68 anni. Una caduta dalla scale gli provocò un’ematoma cranico che gli causò gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie.

La famiglia chiede che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo non intende rilasciare dichiarazioni. La data e il luogo dei funerali non sono ancora stati resi noti.