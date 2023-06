Morto Ferdinando Carretta. Nel 1989 uccise genitori e fratello

- Advertisement -

AgenPress. E’ morto Ferdinando Carretta, aveva 61 anni. A quanto si apprende era malato da tempo. Nel 1989 a Parma, uccise i genitori e il fratello.

Dopo aver sterminato la sua famiglia venne rintracciato solo dopo nove anni in Inghilterra dove si era trasferito. Rilasciò la sua dichiarazione di colpevolezza durante una trasmissione televisiva, prima ancora di renderla davanti ai giudici.

Riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del delitto, Carretta fu condannato alla detenzione in un carcere psichiatrico giudiziario. In semilibertà dal 2004, tornò in libertà completa nel 2015.