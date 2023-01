- Advertisement -

AgenPress. Il prefetto Francesco Tagliente, a nome personale e dei consiglieri della Sezione romana dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI), in questo momento di grande dolore per la famiglia Malagò, per la scomparsa del Cavalier Vincenzo Malagò, facendosi interprete del cordoglio degli atleti Olimpici e Azzurri associati, si unisce al dolore del figlio Giovanni Malagò e della famiglia.