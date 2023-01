Morte Vialli. Fedez: “Ci eravamo promessi di fare la foto con la nostra cicatrice”

- Advertisement -

AgenPress. “Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Pur non avendolo mai conosciuto di persona, è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile.

Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse, però a me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Mi spiace perché avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare la foto con la nostra cicatrice”.

“Condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca, sono veramente costernato dal non essere riuscito a conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza epistolare e telefonica, mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il cantante Fedez.