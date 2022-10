AgenPress. Giovedì 13 ottobre ad un mese dall’arresto di Masha Amini, morta poco dopo, saremo di fronte all’ambasciata dell’Iran a Roma.

Tutta la nostra solidarietà è nei confronti delle donne iraniane che in questo momento combattono per i loro diritti, per valori universali.

Lo dichiara, in una nota, il segretario dimissionario del PD Enrico Letta.