Morte Gerardo Bianco. Franco De Luca (ex parlamentare): “La sua scomparsa addolora profondamente gli uomini liberi, onesti e colti”

- Advertisement -

AgenPress. “Chi è stato per me Gerardo Bianco? Cosa ha realizzato per la mia crescita politica? Quanto gli ho voluto bene? Ma soprattutto quanto ha realizzato per l’evoluzione del Paese?

A quest’interrogativi, in questo drammatico momento pari alla sofferenza vissuta alla scomparsa dei miei adorati genitori, non riesco a rispondere.

Gerardo Bianco ha silenziosamente creato “un’autorevole classe dirigente” in Italia, dotandola di etica e cultura. Ha sempre lavorato alacremente per far germogliare le migliori intelligenze politiche nella gloriosa Democrazia Cristiana, dove si è espresso sempre da autentico Maestro, con impareggiabile stile ed autentica vocazione.

La sua scomparsa addolora profondamente gli uomini liberi, onesti e colti, che ottemperando ai suoi illuminati insegnamenti debbono continuare a spendersi, per migliorare la qualità della vita di tutte le classi sociali.”

Così lo ricorda l’ex- parlamentare avellinese Franco De Luca.