Montana. Agenti cancerogeni trovati nei siti missilistici nucleari. Segnalazioni di centinaia di tumori

AgenPress – L’Air Force ha rilevato livelli non sicuri di un probabile cancerogeno nei centri di controllo del lancio sotterranei in una base missilistica nucleare del Montana, dove un numero impressionante di uomini e donne ha riportato diagnosi di cancro. È stato ordinato un nuovo lavoro di pulizia.

La scoperta “è la prima da un ampio campionamento di basi missilistiche balistiche intercontinentali statunitensi attive per affrontare specifici problemi di cancro sollevati dai membri della comunità missilistica”, ha dichiarato lunedì l’Air Force Global Strike Command in un comunicato. In quei campioni, due strutture di lancio presso la base aerea di Malmstrom nel Montana hanno mostrato livelli di PCB superiori alle soglie raccomandate dall’Environmental Protection Agency.

I PCB sono sostanze oleose o cerose che sono state identificate come probabile cancerogeno dall’EPA. Il linfoma non Hodgkin è un tumore del sangue che utilizza il sistema linfatico del corpo che combatte le infezioni per diffondersi.

In risposta, il generale Thomas Bussiere, comandante dell’Air Force Global Strike Command, ha diretto “misure immediate per avviare il processo di pulizia delle strutture interessate e mitigare l’esposizione dei nostri aviatori e guardiani a condizioni potenzialmente pericolose”.

Dopo che ad almeno nove attuali o ex missilisti di Malmstrom è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin, un raro tumore del sangue, l’Air Force School of Aerospace Medicine ha lanciato uno studio per esaminare i tumori tra l’intera comunità missilistica controllando la possibilità di cluster della malattia.

E potrebbero esserci centinaia di tumori in più di tutti i tipi, sulla base di nuovi dati provenienti da un gruppo di base di ex ufficiali di lancio di missili e dei loro familiari sopravvissuti.

I missilisti sono ufficiali militari uomini e donne che prestano servizio nei centri sotterranei di controllo del lancio dove sono responsabili del monitoraggio e, se necessario, del lancio di campi di armi nucleari basate su silo.

Secondo la Torchlight Initiative, 268 soldati che hanno prestato servizio nei siti missilistici nucleari, o i loro familiari sopravvissuti, hanno riferito di essere stati diagnosticati con cancro, malattie del sangue o altre malattie negli ultimi decenni.

Nella popolazione generale degli Stati Uniti ci sono circa 403 nuovi casi di cancro segnalati ogni 100.000 persone ogni anno, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, e il linfoma non-Hodgkin colpisce circa 19 persone ogni 100.000 ogni anno, secondo l’American Cancer Society.