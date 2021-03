Mollicone (FdI): “Stato entri in Stellantis come quello francese in PSA”

AgenPress. “Lo Stato italiano entri in Stellantis come quello francese in PSA e tuteli l’interesse nazionale, il futuro industriale e i livelli occupazionali. Non vorremmo che le alchimie finanziarie sacrifichino gli stabilimenti produttivi di FCA e il lavoro di tanti addetti, dato che già di per sè la fusione vede un netto squilibrio in favore dei francesi di PSA. Lo Stato francese esprime persino il direttore dell’operazione industriale.

L’Italia non può essere emarginata dai nuovi mercati, come i veicoli elettrici, in funzione di investimenti in altri paesi, come avvenuto con lo stanziamento di due miliardi di euro in Polonia.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere occasione imperdibile per sostenere il settore dell’automobile e dell’industria italiana, sviluppando linee di intervento per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, per la ricerca e sviluppo sui veicoli elettrici e per incentivi per il ricambio dei parchi auto, così da bilanciare sostenibilità economica ed esigenze ambientali. L’assalto stranieri ai nostri “gioielli” industriali è senza sosta, come IVECO e, nel gruppo FCA, quello di Magneti Marelli, eccellenza tecnologica ora di proprietà giapponese.”

Così il Responsabile Innovazione di FDI, deputato Federico Mollicone, nel corso del web meeting dal titolo ‘Fiat addio?’.