Modena. Migliaia di persone al rave party di Halloween. Piantedosi ordina sgombero. Chiuse uscite autostradali

Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, le persone sono arrivate con camper e auto e l’intenzione è quella di rimanere fino a martedì.

Blocchi stradali, code e traffico in tilt vengono segnalati nella zona a Nord di Modena. Pesa anche la concomitanza con il salone degli sport invernali SkiPass in fiera, in corso da ieri che attira molti visitatori. Disagi in particolare si registrano su via Emilia Ovest e sulla tangenziale con automobilisti in coda. SkiPass fa sapere che l’uscita autostradale Modena Nord è regolarmente aperta. “A causa di un evento in zona una volta usciti dall’autostrada consigliamo di raggiungere la fiera prendendo la tangenziale e uscendo all’uscita 16”.