Missouri. 42enne giustiziato con iniezione letale. Uccise due guardie carcerarie nel 2010

AgenPress – Michael Tisius, 42 anni, è morto per iniezione letale in una prigione statale del Missouri. Tisius è stato condannato a morte nel 2010 per aver ucciso due guardie carcerarie dello sceriffo nel tentativo fallito di liberare un ex compagno di cella.

Nella sua dichiarazione finale, scritta giorni prima della sua esecuzione, Tisius ha espresso rimorso.

“Mi aggrappo saldamente alla mia fede. È tutto ciò che devo portare con me. Mi dispiace che sia dovuto arrivare a questo in questo modo. Vorrei aver sistemato le cose mentre ero ancora qui. Ho davvero provato a diventare un uomo migliore. Mi dispiace. E non perché sono alla fine. Ma perché mi dispiace davvero.” Tisius ha aggiunto, concludendo la sua dichiarazione con “I love you Truffle” e “Seacrest Out!”