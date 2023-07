Ministro Valditara: “Scuole aperte d’estate”

- Advertisement -

AgenPress. Scuole aperte anche d’estate, su base volontaria, per venire incontro alle necessità delle famiglie di lavoratori, questa la proposta è del ministro dell’Istruzione e Merito Giuseppe Valditara.

“Stiamo già lavorando per venire incontro alle famiglie che giustamente chiedono aiuto”. L’idea – afferma il ministro – “è quella di garantire ai ragazzi la possibilità di recuperare o potenziare le loro competenze, facendo in modo che, anche in piena estate, ci siano spazi di approfondimento, studio, formazione”.