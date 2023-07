Ministro tedesco, l’Italia non ha futuro turistico. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Un giudizio ingeneroso”

- Advertisement -

AgenPress. Il ministro della sanità della Repubblica Federale di Germania in visita a Roma per vacanze ha detto che l’Italia non ha futuro turistico.

Si tratta di un giudizio ingeneroso ed anche inopportuno perché pronunciato non da un passante ma da un organo istituzionale. Il ministro dovrebbe per lo meno essere coerente con se stesso visto che sceglie per le sue vacanze come tanti suoi connazionali un Paese che a suo dire non ha futuro turistico.

Peccato che tanti tedeschi la pensino diversamente e si riversano in Italia. Su un lato il ministro tedesco ha ragione: gli scioperi selvaggi nei trasporti e certi spettacoli indecorosi sulla igiene urbana”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.