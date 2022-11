Ministro Nordio a Berlino per G7 Giustizia

- Advertisement -

AgenPress. Il ministro Carlo Nordio prenderà parte alla riunione dei ministri della Giustizia del G7 che si svolgerà a Berlino il 28 e 29 novembre.

Si tratta della prima conferenza dei titolari della Giustizia in formato G7; si concentrerà sul tema della lotta all’impunità per i responsabili dei crimini di guerra commessi in Ucraina.

Alla riunione – che si svolgerà nella sede del Ministero federale degli affari esteri – parteciperà anche il Procuratore della Corte penale internazionale Karim A.A. Khan.

A margine sono in programma tre incontri bilaterali per il ministro Nordio: il primo con il suo omologo tedesco, Marco Buschmann, un secondo con il Commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, e il terzo con la delegazione dell’Ucraina composta dal ministro della Giustizia, Denys Maliuska, e dal Procuratore Generale, Andriy Kostin.