Milazzo, al via il Festival del Cinema Italiano

AgenPress. Si terrà domani, 6 giugno 2023, alle ore 16, nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Milazzo, alla presenza del Sindaco Pippo Midili, la Conferenza Stampa di presentazione del Festival del Cinema Italiano.

Parteciperanno il Direttore artistico ed organizzatore Franco Arcoraci, la Coordinatrice generale del Festival Giusy Venuti, la Responsabile Centro Ricerche Sud del Gruppo Eni, in qualità di main sponsor, la Dottoressa Nicoletta Panariti, il regista Nello Pepe, l’attore Pino Ammendola, l’attrice Maria Pia Iannuzzi, l’Organizzatore generale del Festival Matteo Cichero, le giornaliste Donatella Gimigliano e Gabriella Chiarappa, i giornalisti Biagio Maimone e Marco Gullà.

Mancano poche ore all’inizio del Festival del Cinema Italiano www.festivaldelcinemaitaliano.net, che si terrà a decorrere dal 7 giugno fino al 10 giugno.

Quattro giorni di festa per la città di Milazzo, con un ricco programma di iniziative rilevanti, a cui parteciperanno, in qualità di premiati e ospiti, star nazionali ed internazionali del Cinema, tra cui la star hollywoodiana Matt Dillon, il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, l’attrice italiana conosciuta in tutto il mondo Maria Grazia Cucinotta, l’attrice statunitense Alfre Woodard, il Produttore Lawrence Bender e gli attori Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti. Si assisterà allo svolgersi di cortometraggi, film, mostre, incontri, spettacoli, sfilate e degustazioni.

L’intento del Festival, patrocinato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Milazzo, è quello di valorizzare il cinema italiano, i suoi registi, i suoi attori, i suoi produttori, le sue case cinematografiche, nonchè tutto l’intero comparto ad esso afferente.

Il Festival del Cinema Italiano, che darà ampio spazio anche a tematiche di carattere altamente culturale e sociale, si prefigge l’intento di divulgare i valori insiti nelle tradizioni del nostro Paese e della Sicilia, rimarcandone la loro ineffabile bellezza storica e culturale.

Il Festival del Cinema assume sempre più una connotazione internazionale grazie alla Direzione di Arcoraci, il quale ha dato corso ad un impegno migliorativo del Festival con l’intento di creare per la Sicilia, terra di cultura, una manifestazione di carattere continuativo.

Si preannuncia, infatti, un Festival di elevato tenore, ricco di cultura e nomi sapientemente scelti da Franco Arcoraci, che, oltre ad esserne Direttore Generale, ne ha curato la Direzione artistica supportato da Matteo Cichero della Fair Play.

L’ 8 giugno il Festival del Cinema Italiano sarà in diretta su RAI 1, nel programma “Casa Italia”, condotto da Carlo Gentile e Roberta Ammendola.

Il Festival ospiterà, inoltre, due importanti mostre: dal 7 al 10 giugno, nel Teatro Trifiletti, si terrà la mostra dell’artista, pittore e scultore Carlo Ghioni, mentre dal 7 all’ 11 giugno, nel Palazzo D’Amico, si terrà la mostra dal titolo “L’ uomo che disegnava sogni”, in onore del centenario della nascita del pittore e cartellonistica Silvano Campeggi, detto “nano”.