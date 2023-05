Milano. Una donna di 31 anni violentata nel bagno di una discoteca

- Advertisement -

AgenPress – Una donna di 31 anni, impiegata che vive nel milanese, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli. La donna ha raccontato di essere stata violentata la notte scorsa da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca in viale Padova a Milano, dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici, senza però riuscire a descrivere il suo aggressore in quanto è sotto choc. Non ha saputo dire se fosse italiano o avesse un accento straniero e nemmeno a sporgere, al momento, formale denuncia. Ora sono in corso accertamenti: si stanno ascoltando i testimoni e sono stati recuperati i video delle telecamere di sorveglianza.

La 31enne ha raccontato ancora di aver trascorso la serata al Q Club, locale che offre musica techno e house, con alcuni amici. Ad un certo punto si allontana dal gruppo per andare in bagno e lì, prosegue la testimonianza raccolta dai carabinieri, è stata raggiunta da un uomo che l’ha aggredita e violentata. Poco dopo gli amici della 31enne hanno chiamato il 118 per i soccorsi e i militari dell’Arma.