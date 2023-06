Milano. Schlein al Pride. Con questo Governo e in Europa siamo in pericolo di regressione sui diritti

- Advertisement -

AgenPress – Questo Pride di Milano “chiama ancora più l’orgoglio nel continuare a lottare per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone Lgbt. Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo governo, ma anche in Europa”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Pride di Milano. “Vedere piazze così partecipate dall’onda Pride è un motivo di speranza, di orgoglio, di continuare ad andare avanti. Il Pd sarà in tutti i luoghi dove si difendono i diritti e si chiede una legge contro l’odio”.

“È qui con me Alessandro Zan e noi non abbiamo dimenticato quell’orribile applauso con il quale è stata affossata una legge di civiltà, contro l’odio le discriminazioni, di cui invece si sente molto il bisogno”.

“Le persone discriminate ogni giorno per il loro orientamento sessuale o per l’identità di genere non possono più aspettare. Poi continueremo a batterci per il matrimonio egualitario, per il pieno riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, anche alla luce di queste decisioni che piovono come massi su queste famiglie, sui loro legami, soprattutto su questi bambini”. “Continueremo a batterci per le adozioni. È ancora più forte la partecipazione, ci saremo con i nostri corpi per affiancarli e portare avanti questa battaglia”.

“La destra ci deve spiegare cosa ha contro i bambini e le bambine e perché si sta accanendo contro queste famiglie”.

La segretaria ha espresso la sua “solidarietà alle famiglie che hanno subito decisioni ingiuste in queste settimane. La crudeltà di strappare i genitori e stravolgere gli affetti ha pochi casi in Europa. Questa lotta la dobbiamo portare oltre ogni confine anche italiano”.