Milano, Sardone (Lega): coltellate in mezzo a strada come nelle favelas, Pd ha azzerato sicurezza in città

AgenPress. “Una coppia di delinquenti, presumibilmente nordafricani, poco fa, ha accoltellato cinque persone in mezzo alla strada per rapinarle nella zona della stazione Centrale. Un signore di 68 anni è grave in ospedale. Ormai Milano, complici le politiche d’accoglienza sfrenata e anti-securitarie del Pd è una grande favela. La sicurezza è stata azzerata e si rischia di morire semplicemente camminando sul marciapiede.

Da tempo denunciamo una situazione invivibile intorno alla Stazione Centrale, con criminalità e degrado a ogni angolo. La sinistra in questi anni si è persino opposta ai blitz delle forze dell’ordine.

Ringraziamo il sindaco Sala per aver reso Milano un inferno, sottovalutando un’emergenza che si è aggravata negli anni… Un sincero grazie alla Polizia di Stato prontamente intervenuta per fermare uno degli aggressori”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega.