Milano. Rogo in Rsa. Avviso di garanzia alla direttrice della struttura. Sala, riferirò in Consiglio Comunale

AgenPress – C’è una prima informazione di garanzia nell’indagine della Procura di Milano sul rogo nella Rsa Casa dei Coniugi nel quale, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, sono morti sei anziani. Si tratta di Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento, il cui nome sarà iscritto, assieme a quelli di altre persone, nel registro degli indagati nelle prossime ore, ma che ha già ricevuto un’informazione di garanzia sotto forma di verbale di identificazione. Le iscrizioni sono necessarie per poi procedere all’autopsia degli ospiti che hanno perso la vita. Le accuse sono omicidio e lesioni colpose plurime e incendio.

Il sindaco Giuseppe Sala riferirà in consiglio comunale s “dopo i funerali delle vittime.L’ho detto alla presidente del consiglio comunale sono più che lieto di riferire ma finché non ci sono i funerali mi sembra sbagliato. Va a finire che in consiglio comunale ci si metterà a litigare e non è giusto proprio nel momento in cui non sono state celebrate le esequie”.

“Ho dato la mia disponibilità a riferire – ha aggiunto Sala – però prima facciamo i funerali che tra l’altro dobbiamo organizzare noi, perché parte dei defunti non aveva nemmeno famiglia”.