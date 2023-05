Milano. Neonata trovata nel cassonetto dei vestiti. Autopsia: “Abbandonata già morta”

- Advertisement -

AgenPress – La neonata sarebbe stata depositata all’interno di un cassonetto utilizzato per la raccolta dei vestiti poche ore dopo la nascita.

A trovare il corpicino senza vita è stato un uomo che, intorno alle 20 di venerdì 28 aprile, si è avvicinato al cassonetto, in zona Città Studi, all’angolo tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini, per lasciare un sacchetto con alcuni vestiti usati; a quel punto si sarebbe accorto della presenza di una manina che sporgeva dall’interno e avrebbe fatto la terribile scoperta.

I primi risultati dell’autopsia sul corpo della neonata hanno rivelato che la piccola sarebbe stata collocata all’interno del bidone giallo quando era già morta. Nei prossimi giorni si saprà anche se il decesso è avvenuto durante il parto o se la bimba era già morta quando è stata partorita.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, “proprio alla luce dell’esito dell’esame autoptico, crescono i timori per la salute della madre: la morte del feto potrebbe essere legata a una grave patologia della donna e c’è il pericolo che la stessa sia esposta a emorragie o a infezioni post parto”.