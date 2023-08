Milano. Luca Ruffino (AD Sif Italia) si è suicidato, aveva 60 anni

- Advertisement -

AgenPress. Luca Ruffino attuale presidente di Visibilia Editore, società fondata dalla ministra Daniela Santanchè si è suicidato. Il manager 60enne è stato trovato senza vita nella tarda serata di sabato nella sua casa a Milano.

Luca Ruffino era dal 1987 amministratore delegato di Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano che gli aveva permesso di diventare il primo amministratore di condominio in Italia ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa con oltre 82.850 unità immobiliari gestite in 8 regioni (65.500 a Milano e provincia).

Da ottobre scorso era anche entrato nell’azionariato di Visibilia – la società editoriale fondata dalla ministra del turismo, Daniele Santanché – con il 12,94% del capitale, oltre a un 8,78% detenuto da Sif Italia, assumendone la presidenza.

Stando a quanto appreso – avrebbe lasciato alcuni biglietti indirizzati ai familiari. Secondo i primi accertamenti l’arma utilizzata era regolarmente detenuta e nei fogli si farebbe riferimento a motivi personali.