Milano, Ciocca: “Bene la proposta di legge anti borseggiatrici, come al solito il Pd sta dalla loro parte”

AgenPress. “Basta borseggiatrici incinte impunite. Accolta, grazie ad un nostro emendamento, la richiesta di riforma dell’articolo 146 del codice penale sul tema delle borseggiatrici e ladre incinte. La gravidanza non sarà più una scusa, con buona pace del PD che ritira le firme al ddl urlando allo scandalo.

Al Pd, che parla di accanimento verso i bambini, ricordiamo che questa rappresenterebbe piuttosto una norma di buonsenso, a tutela di tutti, nascituri compresi e che il vero scandalo è chi giustifica lo sfruttamento della gravidanza da parte delle borseggiatrici.

Ci auguriamo che il testo venga portato al più presto in aula, con il voto di tutti e che il sindaco Sala approvi la mia richiesta di premiare con l’Ambrogino d’oro chi denuncia queste criminali, che ora pagheranno dinnanzi alla legge come è giusto, scontando la pena nelle case famiglia, in carceri adeguati o ai domiciliari, nel pieno rispetto di tutti. Ma è chiaro che dal Pd, che difende le borseggiatrici e non chi le denuncia, non ci aspettiamo nulla di diverso da quanto già visto fino ad ora”.

Lo afferma in una nota l’eurodeputato lombardo Angelo Ciocca, dopo che in Commissione Giustizia alla Camera è stata accolta la richiesta, sostenuta da tutto il centrodestra, di riforma dell’articolo 146 del codice penale sul tema delle borseggiatrici e ladre incinte.