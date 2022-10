Milano. Al via Run For Inclusion, la prima corsa che celebra i valori di inclusività e diversity

AgenPress. Si è svolta stamattina presso l’Istituto dei Ciechi di Milano la presentazione ufficiale di Run For Inclusion, la prima corsa nata per celebrare i valori di inclusività, diversity, sostenibilità e sport outdoor, che nel weekend del 29-30 ottobre trasformerà Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione.

Promossa da DHL Express Italy e powered by Uniting Group, la gara non competitiva, pensata per essere percorsa correndo o camminando, da soli, con la famiglia o con gli amici, si terrà nel cuore di Milano, con partenza domenica 30 ottobre alle 9:30 dall’Arco della Pace: 7.24 km per sottolineare la necessità di un impegno costante verso questi temi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

Tanti i protagonisti che hanno deciso di sposare l’iniziativa a partire dalla testimonial Jo Squillo, cantautrice, conduttrice e attivista italiana da sempre vicina a questi valori, che sarà il volto ufficiale della manifestazione, seguita da un ospite speciale di DHL, l’Allenatore della Nazionale di Pallavolo Maschile Ferdinando De Giorgi e, dulcis in fundo, tre Ambassador d’eccezione: Arianna Talamona, campionessa di nuoto paralimpica e autrice di un blog di lifestyle dove affronta il tema delicato della moda per persone con disabilità, Danielle Madam, campionessa italiana di getto del peso e conduttrice tv famosa per la sua lotta contro le discriminazioni razziali ed Ethan Caspani, ragazzo trans di 24 anni diventato punto di riferimento per la difesa dei diritti LGBTQIA+.

Sarà una due giorni ricca di appuntamenti, con l’inaugurazione alle 14.30 di sabato 29 ottobre del ‘Village Run For Inclusion’, che per l’occasione trasformerà l’Arco della Pace in teatro di attività, stand informativi delle Associazioni Onlus partecipanti, DJ set, talk e interventi pensati per promuovere e approfondire i valori propri dell’appuntamento, grazie al contributo di famosi ospiti e stimati esperti.

Anche il pettorale gara, elemento iconico per eccellenza di ogni corsa, vivrà come un vero e proprio manifesto per i temi della Run: i partecipanti potranno infatti scrivere un personale pensiero, trasformandolo in un messaggio e un simbolo della libertà d’espressione e inclusività che ognuno può e deve avere.

Presenza fondamentale a supporto dell’iniziativa, alcune delle più importanti Associazioni che rappresenteranno diversi ambiti, per celebrare l’inclusione a 360°.

AGPD – Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, CESVI, Associazione Famiglie per la Famiglia, Fondazione Francesca Rava, Fondazione Libellula, Pane Quotidiano Onlus, Sport Senza Frontiere e UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano correranno insieme ai partecipanti per portare i propri messaggi al traguardo, ma avranno anche uno spazio all’interno del Village per promuovere le proprie attività.

Ogni partecipante, contestualmente all’acquisto del ticket, avrà la possibilità di fare una donazione libera ad una delle Associazioni.

Run For Inclusion, inoltre, è realizzata e gestita in modo totalmente sostenibile per l’ambiente.

Tutti gli aspetti del progetto, fin anche il coinvolgimento di partner e associazioni in linea con questa filosofia, sono stati curati con la massima attenzione al fine di garantire il pieno rispetto degli standard di sostenibilità.