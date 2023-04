Migranti. Weber ringrazia il governo italiano per l’accoglienza. Servono misure concrete di solidarietà verso l’Italia

- Advertisement -

AgenPress – “Ringrazio il governo italiano per il modo in cui accoglie i migranti e cerca di salvarli e aiutarli. Gli altri Paesi come la Germania e la Francia devono aiutare. Devono portare volontariamente i migranti con un diritto di asilo sul loro territorio”.

Così in una intervista al Corriere della Sera il presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Ppe Manfred Weber, secondo il quale “servono misure concrete di solidarietà verso l’Italia da parte degli altri Paesi Ue. Per questo il gruppo del Ppe ha chiesto questa settimana un dibattito speciale al Parlamento Ue per cercare solidarietà verso l’Italia”.

Rispetto a come aiutare l’Italia, “insieme dobbiamo stabilizzare la rotta del Mediterraneo. Serve un piano europeo, la Commissione Ue e gli Stati membri devono presentare al prossimo Consiglio europeo una proposta concreta per la Tunisia”.

Il piano Von der Leyen sui migranti “è buono, ma siamo in ritardo nell’attuazione. Servono subito accordi di riammissione chiari con i Paesi di origine. Per anni la Commissione li ha promessi, deve accelerare”.

“A livello Ue la solidarietà non funziona – dice ancora – In merito all’emendamento Ppe in arrivo per finanziare la costruzione di muri alle frontiere esterne dell’Ue Weber afferma: “I muri dovrebbero essere un’eccezione, l’ultima risposta, ma se non è possibile fermare in un altro modo l’immigrazione clandestina, allora bisogna anche essere pronti a costruire le recinzioni”.