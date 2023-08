Migranti, Tricarico: “Putin proverà a ereditare l’influenza di Prigozhin in Libia per ricattare l’Italia”

- Advertisement -

AgenPress. “Se fossi Putin utilizzerei tutti mezzi a disposizione per ereditare l’influenza di Prigozhin in Africa, in modo da creare non pochi problemi all’Occidente. L’Europa e l’Italia devono tenere gli occhi ben aperti”.

“Prigozhin – spiega – si distingueva per i suoi rapporti con la Libia di Haftar, che ora non ci saranno più o cambieranno di mano. Ciò deve essere seguito con grande attenzione da parte nostra.

C’è, poi, una strana coincidenza. Ieri o l’altro ieri il vice-ministro della Difesa russo si è recato in quel regime. Questo fa pensare che Mosca, con o senza la Wagner, continuerà ad avere una presa molto forte a quelle latitudini”.

A dirlo il generale Leonardo Tricarico, già Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, in un’intervista al quotidiano L’Identità.