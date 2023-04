Migranti. Salvati in 400. Alarm Phone ha intercettato la barca nella zona Sar di competenza di Malta

- Advertisement -

AgenPress – Ammontano a oltre 1.700 i migranti giunti nelle ultime 48 ore a Lampedusa. Nella giornata di sabato si sono registrati 17 sbarchi, per un totale di circa settecento persone mentre a partire dalla mezzanotte del giorno di Pasqua i barchini approdati sull’isola sono stati 26, per un totale di quasi mille migranti. Trentasei migranti, fra cui 8 donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte, in area Sar, dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano, salpato alle ore 3 di venerdì scorso, è stato lasciato alla deriva, e i migranti, dopo il trasbordo sull’unità di soccorso sono stati sbarcati a Lampedusa.

La Nave Diciotti ha raggiunto il peschereccio, partito dalla Cirenaica, con 400 persone a bordo segnalato ieri da Alarm Phone e che nella notte si trovava nella zona Sar condivisa di Malta e Italia.

La prima segnalazione era stata fatta dall’organizzazione Alarm Phone, che si occupa di monitorare le emergenze legate ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo, delle 400 persone a bordo in una imbarcazione in difficoltà nella zona Sar di competenza di Malta. L’imbarcazione sarebbe partita da Tobruk e secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi da Alarm Phone su Twitter nella serata di domenica ha imbarcato acqua ed ha finito il carburante, mentre il comandante avrebbe abbandonato la nave.