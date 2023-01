Migranti. Msf, vengono torturati ed uccisi dai trafficanti in Libia. Geo Barents non avrebbe violato decreto

- Advertisement -

AgenPress – “La gente che viene torturata e anche uccisa dai trafficanti, che vogliono prendere quanti più soldi è possibile, è una triste realtà di quello che avviene in Libia e che ascoltiamo spesso da testimoni oculari. Questo avviene sia nei centri di detenzione sia per strada da parte di gruppi organizzati, bande e milizie. Accade anche a chi viene respinto in mare anche più volte”.

Lo ha sottolineato Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi di Medici Senza Frontiere, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nel porto di Taranto, dove poco fa si è concluso lo sbarco di 85 migranti dalla Geo Barents che dai primi accertamenti finora compiuti sull’attività di soccorso non sarebbero emerse violazioni del ‘decreto sulle Ong’, anche se sono in corso ulteriori approfondimenti.

In particolare, sono in corso accertamenti sul comandante della nave giunta stamane nel porto di Taranto e dalla quale sono sbarcati gli 85 migranti soccorsi negli ultimi giorni nel Mediterraneo. Gli accertamenti sono a cura della sezione di pg della Guardia Costiera e della Questura di Taranto. L’ipotesi, al momento remota di una sanzione, sarebbe di competenza del prefetto.