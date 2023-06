Migranti. Michel, fuori da conclusioni per veto di Polonia ed Ungheria. Su Ucraina Ue unita, Russia divisa

- Advertisement -

AgenPress – “Dal consiglio di febbraio sono stati fatti molti progressi sulla migrazione grazie all’interazione tra Commissione, Consiglio e presidenza di turno: Polonia e Ungheria a causa del Patto sulla migrazione, sia in merito al contenuto che al metodo in cui si è arrivati all’approvazione, hanno preferito non approvare le conclusioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.

“Sull’Ucraina l’Ue è unita e tenace. E’ un contrasto con la Russia in cui si vedono crepe e divisioni”.

Da fonti europee si apprende che era stato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a chiedere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di provare a mediare con i premier di Polonia e Ungheria per tentare di sbloccare l’impasse sul dossier migranti. Lo si è appreso da fonti europee. Purtroppo, hanno aggiunto le stesse fonti, la mediazione è fallita e Meloni lo ha brevemente riferito allo stesso Consiglio.