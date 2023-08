Migranti. Martello (ex sindaco Lampedusa): “Gli sbarchi continuano e la situazione è peggiorata

- Advertisement -

AgenPress. Salvatore Martello, ex sindaco di Lampedusa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sugli sbarchi a Lampedusa. “Da quello che fanno capire i media e la politica sembra che a Lampedusa non sbarchi più nessuno, invece ogni giorno, quando è bel tempo, sbarcano 1500-2000 persone. Stamattina ci sono 2500 persone nell’hotspot che non sono potute partire causa maltempo. Abbiamo i naufragi, i soccorsi, le scene sono sempre le stesse, però il numero di sbarchi è aumentato in maniera esponenziale. Ci hanno fatto credere che con gli accordi di Tunisi fosse tutto risolto, invece non è così. Le cose cambiano in peggio.

Due giorni fa ci sono state 40 barche intercettate, a terra ne sono state portate solo 2-3, tutto il resto è affondato o galleggiante nel Mediterraneo. Nessuno parla del disagio dei pescatori di Lampedusa, della sicurezza che c’è al mare. C’è tutta una serie di cose collegate a cui non viene neanche fatto accenno. In Africa continuano a scoppiare delle guerre e le persone continueranno a scappare”.