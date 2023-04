Migranti. La la Guardia costiera impegnata a salvare1.200 persone a bordo di due pescherecci

- Advertisement -

AgenPress – Sono circa 1.200 i migranti che la Guardia costiera sta cercando di mettere in salvo in due differenti operazioni. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, si trova a oltre 120 miglia a sud-est di Sicracusa, in acque Sar italiane. Circa 400 sono invece i migranti a bordo di un secondo peschereccio, segnalato anche da Alarm Phone e intercettato dallla nave Diciotti della Guardia costiera, attualmente in area Sar italiana, a circa 170 miglia a sud-est di Capo Passero. Alarm Phone avrebbe intercettato i 400 su un’imbarcazione in difficoltà nella zona Sar di competenza di Malta. L’imbarcazione sarebbe partita da Tobruk e secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi da Alarm Phone su Twitter nella serata di domenica ha imbarcato acqua ed è ormai senza carburante, mentre il comandante avrebbe abbandonato la nave.

A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800 migranti a bordo, intercettati a oltre 120 miglia a Sud Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Un salvataggio reso complesso dal sovraccarico di migranti a bordo; a coordinare le operazioni in mare è Nave Peluso con il supporto di tre motovedette Sar classe 300 della Guardia costiera e l’assistenza di una nave mercantile presente in zona.