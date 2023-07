Migranti. In Italia da gennaio al 23 luglio sono 84.300 le persone arrivate via mare, il 66% sbarcate a Lampedusa

- Advertisement -

UNHCR e UNICEF: un cambio di passo a Lampedusa. La forte pressione migratoria mette alla prova i risultati finora raggiunti

AgenPress. Al termine di una missione congiunta a Lampedusa, l’UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, e l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, riconoscono l’impegno ed i progressi significativi compiuti dalle autorità e gli sforzi della Croce Rossa Italiana per una gestione più efficace dell’hotspot, rilevando come il flusso migratorio via mare molto intenso stia rendendo necessari sforzi aggiuntivi di carattere logistico e operativo per evitare di mettere nuovamente a dura prova una gestione ordinata delle persone in arrivo.

Sono oltre 84.300 le persone arrivate via mare in Italia da gennaio al 23 luglio, un incremento del 144% rispetto all’anno precedente. Di questi, il 66% è sbarcato a Lampedusa, a fronte del 48% nello stesso periodo dell’anno precedente. Oltre 8.700 sono minori stranieri non accompagnati.

Il cambio di passo positivo avviato a inizio giugno sta rendendo ora necessario un impegno ulteriore per incrementare e velocizzare i trasferimenti verso strutture idonee su tutto il territorio nazionale. Queste strutture vanno potenziate in numero e capacità al fine di decongestionare i centri in Sicilia e Calabria, per garantire un’accoglienza dignitosa a coloro che fuggono da situazioni di conflitto, persecuzione e povertà estrema, con una particolare attenzione alle persone con bisogni specifici e minori non accompagnati.

Durante la visita, Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino e Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore UNICEF della risposta migranti e rifugiati in Italia, hanno sottolineato la necessità di risposte rapide e mirate per i minori non accompagnati e le altre persone vulnerabili che vengono accolti nell’hotspot, al fine di garantire il loro benessere e la loro sicurezza.

UNHCR e UNICEF continuano a supportare con team dedicati le autorità italiane, in collaborazione con le agenzie nazionali ed europee e gli altri partner, per fornire informazioni ai nuovi arrivati, assicurare loro accesso al territorio e alle procedure di asilo, per una pronta individuazione e la tempestiva presa in carico dei minorenni e delle persone più vulnerabili presso servizi e cure specializzati.