Migranti. Crosetto, dietro aumento migrazioni strategia Wagner. Tajani, tentativo per spingerli in Italia

AgenPress – “Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi Africani”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Per il ministro degli Esteri Antonio Taiani, “la questione immigrazione non può essere soltanto un tema italiano. Ho trovato – ha aggiunto – grande comprensione per quello che sta accadendo in Italia riguardo all’immigrazione da parte di Netanyahu”. Il ministro ha poi sottolineato “la preoccupazione” sul fatto che “molti migranti arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei ci fosse un tentativo di spingere migranti verso l’Italia”.