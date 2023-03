Migranti: Croce Rossa Italiana invia aiuti umanitari a Lampedusa

- Advertisement -

AgenPress. La Croce Rossa Italiana, in supporto al Dipartimento Libertà Civili del Ministero dell’Interno, con un volo dell’Aeronautica militare, sta inviando a Lampedusa, per far fronte agli sbarchi di persone migranti di queste ore, beni e materiali di prima necessità come coperte, scarpe, vestiario e altro.

“La Croce Rossa Italiana sta fornendo supporto, aiuti umanitari, per far fronte alla prima accoglienza delle persone che in queste ore sbarcano sulle nostre coste. La sinergia con le Istituzioni, così come con le nostre comunità sui territori, può e deve riuscire a far fronte a quello che si manifesta come un necessario dovere di accoglienza”, sottolinea Rosario Valastro, Presidente della CRI.