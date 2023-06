Migranti. Consiglio europeo. Meloni: “Siamo riusciti a cambiare il punto di vista, anche con il contributo di altre nazioni”

- Advertisement -

AgenPress. Complessivamente, sul Consiglio, per noi le Conclusioni sono una ottima base di partenza. Su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell’utilizzo dei fondi, per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un Fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane per cui, ripeto, mi pare che la bozza di Conclusioni – poi vedremo come uscirà – sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura.

Per quello che riguarda le migrazioni non devo ricordare, appunto, che quello che oggi c’è scritto nelle Conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile otto mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, anche con il contributo di altre nazioni, dall’annosa divisione tra Paesi di primo approdo e Paesi di movimenti secondari all’approccio unico che risolve il problema di tutti, che è quello sulla dimensione esterna.

Il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, non nel capitolo delle migrazioni ma in quello delle relazioni esterne, racconta qualcosa di importante. Racconta di quella idea di partenariato strategico con i Paesi del Nord Africa che è per noi un cambio di passo molto importante sul ruolo dell’Europa nel Mediterraneo, di cui l’Italia è stata portatrice in questi mesi.

Sulle risorse, chiaramente, è una delle nostre grandi sfide. Oggi sicuramente si stanno facendo i primi passi, vedremo come andrà avanti eventualmente l’accordo con la Tunisia, ma credo che questa sia materia che riguarda soprattutto la revisione del bilancio pluriennale, come dicevo ieri. L’Italia ha mandato un documento nel quale nella revisione del bilancio pluriennale chiede, in buona sostanza, soprattutto due cose: di tenere conto dell’instabilità dei Paesi del Nord Africa, e quindi del Mediterraneo e di considerare, a fronte dell’innalzamento dei tassi, i debiti del NextGenerationEu tenendo in considerazione il quadro mutato.