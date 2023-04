Mifepristone. La Corte Suprema degli Stati Uniti preserva l’accesso ai farmaci per l’aborto

Nel corso degli anni la FDA ha allentato le restrizioni sull’uso del farmaco, estendendolo dalle 7 alle 10 settimane di gravidanza in cui può essere utilizzato, riducendo il dosaggio necessario per interrompere in sicurezza una gravidanza, eliminando l’obbligo di visitare un medico di persona per ottenerlo e consentire l’ottenimento di pillole per posta. La FDA ha anche approvato una versione generica del mifepristone che secondo il suo produttore, GenBioPro con sede a Las Vegas, costituisce i due terzi del mercato interno.

Il mifepristone è una delle due pillole utilizzate negli aborti terapeutici, insieme al misoprostolo. Gli operatori sanitari hanno affermato che potrebbero passare al misoprostolo solo se il mifepristone non fosse più disponibile o fosse troppo difficile da ottenere. Il misoprostolo è in qualche modo meno efficace nel porre fine alle gravidanze.