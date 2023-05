- Advertisement -

AgenPress. “Bene che Meta e Siae abbiano trovato un punto di incontro. Una buona notizia per gli utenti, ma soprattutto per i nostri artisti e per le loro opere. Ora ci auspichiamo che il lavoro dei prossimi mesi porti a una risoluzione totale e duratura”.

Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni a proposito dell’accordo transitorio concordato tra Meta e Siae.